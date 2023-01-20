Kütahya Valiliği himayesinde, TİP 1 Diyabet tanısı almış çocuklara kan şeker ölçüm cihazı ve sensörlerin dağıtım programında desteklerinden dolayı Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’ne teşekkür belgesi verildi.

Kütahya Valiliği himayesinde, TİP 1 Diyabet tanısı almış çocuklara kan şeker ölçüm cihazı ve sensörlerin dağıtım programında desteklerinden dolayı Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’ne teşekkür belgesi verildi.

Tip 1 diyabetli çocukların yaşamlarını kolaylaştırmak ve zorlu süreci daha kolay aşabilmeleri için 81 çocuğa kan şeker ölçüm cihazı ve sensör dağıtıldı.

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi olarak düzenlenen anlamlı törende yer almaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını söyleyen Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner,” Organize Sanayi Bölgemiz adına teşekkür belgesi Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Yenipazar ‘a takdim edilmiştir. Törene katılım sağlayan başta OSB’mizde bulunan iş insanları olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunarız” dedi.