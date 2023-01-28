Kütahya Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında hafriyat çalışmaları başladı.

Kütahya Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında hafriyat çalışmaları başladı.

20 metre derinlikte 300’e yakın fore kazık çakma işlemi gerçekleştirilen inşaat alanında bugün itibariyle hafriyat işleri de başladı. Şehrimizin geleceğine olumlu yönde katkı sağlayacak projenin 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı tamamlandığında hem şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak hem de şehre değer katacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ulu Cami İş Merkezi’nde bulunan esnaflar mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigarı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.