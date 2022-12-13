Belediye Başkanı Alim Işık, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Alim Işık, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında incelemelerde bulundu.

Şehrei hak ettiği değere ulaştırmada önemli projelerden biri olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında 20 metre derinliğe gönderilen 282 adet fore kazığın çakma işlemi tamamlandı. Hafriyat çalışmalarının başladığı inşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrimizin geleceğine olumlu yönde katkı sağlayacak projeyi 2023 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Ulu Cami İş Merkezi’nde bulunan esnaflar mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigarı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.