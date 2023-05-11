Düzce Belediyesi sosyal tesislerinde yeni bir dönem başlıyor. Çölyak hastaları için özel ikramların hazırlanacağı Kusursuz Kafe’de Glutensiz Mutfak 12 Mayıs Cuma günü faaliyete başlıyor.

Düzce Belediyesi her konuda dezavantajlı bireylerin yanında durmaya, yaşama entegrasyonunu sağlamaya devam ediyor. Özel bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe mutfağında glutensiz ikramların üretilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Kafe’de çölyak hastalarının tüketimine uygun yiyecekler ikram edilecek. Vatandaşlardan gelen talep üzerine düzenleme yapılması yönünde talimat veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çölyak hastalarının sosyal yaşamını kısıtlayan durumun ortadan kaldırıldığını ve diğer sosyal tesislerde de en kısa sürede gerekli düzenlemenin yapılacağını belirtti.

Başkan Özlü; “Hiçbir vatandaşımızın sosyal yaşamdan kısıtlanmasını kabul edemeyiz. Onların talepleri üzerine sosyal tesislerimizden Kusursuz Kafe’de bu uygulamaya başladık. Bugünden itibaren Kusursuz Kafe mutfağında glutensiz ikramlar olacak. Genç, yaşlı, çocuk bütün hemşehrilerimizi bu güzel ortamda vakit geçirmeye davet ediyoruz” dedi.