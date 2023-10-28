DÜZCE(İHA) – Düzce’de ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılan Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Kusursuz Kafe çalışanı özel gençler renk kattılar.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de Cumhuriyetin ilanının 100. yıldönümü çeşitli etkinliklerle büyük coşkuyla kutlanıyor. İlk tören anıt parkta çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Düzce Belediyesi iştirak şirketi olan BELTUR tarafından özel çocukların meslek edinmelerini ve hayata kazandırılmalarını sağlamak üzere kurulan Kusursuz Kafe çalışanları özel gençlerde katıldı. Törene renk katan özel gençler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Nurullah Çelebi yalnız bırakmadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan Kusursuz Kafe çalışanı gençleri Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi’de yalnız bırakmadı. Gençlerle fotoğraf çektiren Nurullah Çelebi “Güzel kardeşlerimizle bir arada olmaktan çok mutlu oluyorum. Kusursuz Kafe gençlerimiz sosyalleşmesine çok büyük bir katkı sunuyor. Kardeşlerimiz orada insanların gönlüne dokunarak engellerini aşıyor” dedi.