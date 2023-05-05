Eskişehir’de bir ekmek büfesi yakınında her gün ‘kırıntı nöbeti’ tutan kuşların görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan bir halk ekmek büfesi yakınında güvercinler adeta nöbet tutuyor. Onlarca kuş büfe yanındaki boş araziye dökülen ekmek parçaları ile karınlarını doyuruyor. Büfe yakında bulunan elektrik tellerine sıra sıra dizilen kuşlar güzel bir görüntü oluşturuyor. Mahalle sakinleri, bu bölgeye alışan güvercinlerin sık sık buraya gelip telleri süslediği, kırıntı ekmek dökülmesini beklediklerini anlattı.