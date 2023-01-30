Elazığ’ın Palu ilçesi Baltaşı köyündeki Kuşhane deresi, personel ve iş makinelerinin yardımı ile ıslah edildi.

Elazığ’ın Palu ilçesi Baltaşı köyündeki Kuşhane deresi, personel ve iş makinelerinin yardımı ile ıslah edildi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Palu ilçesi Baltaşı köyü Kuşhane deresinin iş makineleri ve personel tarafından gerçekleştirilen makineli çalışma ile ıslah edildiği belirtildi. Yapılan çalışma ile bin metre uzunluğundaki dere yatağında yaklaşık 3 bin metreküp kazı yapılarak 2 bin metre sedde yapıldı. Dere yatağı rüsubat, ağaç ve benzeri maddelerden temizlenerek yapılan taş tahkimatlı sedde ile taşkın riski azaltılırken, yerleşim birim ve araziler taşkın riskine karşı korundu.