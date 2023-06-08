Muğla Tazelenme Üniversitesi ile Muğla Güzel Sanatlar Lisesi tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen Kuşaklar Arası Etkileşim Etkinliği Muğla Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Her iki yaş grubundan öğrencilerin müzik becerilerini gösterdiği, orkestra ve koro konserleri ile solo türkülerin seslendirildiği ve batı dansları ve zeybek oyunlarının sergilendiği etkinlik, tüm katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Muğla Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Tuna tarafından yürütülen ve lise öğrencileri ile 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirerek etkileşimde bulunmalarını hedefleyen Kuşaklararası Etkinliğine çok sayıda 60 yaş üstü Tazelenme Öğrencisi ve MGSL öğrencisi katıldı.