Güngören Tiyatro Akademisi’nin oyuncularının büyük bir emek ve özveriyle hazırladığı, gençlik ve yetişkinlik arasındaki iletişim sorunlarını mizahi bir dille ele alan kült oyun "Ah Şu Gençler" tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. 7 Temmuz’da Güngören Gösteri Merkezi’nde prömiyerini yapan oyun, 20 Aralık’ta Şişli Sahnesi’nde gösterime sunulacak.

Usta yazar Turgut Özakman, gençlik ve yetişkinlik arasındaki iletişim sorunlarını mizahi bir dille ele alan “Ah Şu Gençler” tiyatro oyununu kaleme aldı. Güngören Tiyatro Akademisi’nin oyuncularının da büyük bir emek ve özveriyle hazırladığı oyun gençlik kavramını sorgularken, hem güldürüyor hem de düşündürüyor. "İnsan genç olduğu için mi problemdir yoksa problem olduğu için mi gençtir?" sorusunun cevabını arayan oyuncular, komik diyaloglarla seyirciyi mest ediyor. Evrensel sorunlarından biri olan kuşak çatışmasını işleyen tiyatro oyunu, gençlerin özgürlük arayışları, aile baskısı, arkadaşlık ilişkileri ve kimlik bulma mücadeleleri gibi konuları seyirciye sahnede anlatıyor. Oyunun her karakteri, seyircinin içindeki gençlik yıllarına dair unutulmaz anıları canlandırıyor. Seyirciler, bu karakterlerde kendilerinden bir parça bulabilirken, aynı zamanda günümüz gençliğinin yaşadığı sorunlara da daha yakından bakma fırsatı buluyor.

“Ah Şu Gençler” 20 Aralık’ta Şişli Sahnesi’nde

Oyunun yönetmen koltuğunda Enis Çağlar otururken, yardımcılığını ise Muhammet Emin Karabulut üstlendi. Arka planda yeteneklerini sergileyen ışık ve ses operatörlüğü koltuğunda Nisa Barman oturdu. Oyuncu kadrosunda ise Ali Mesut Demir, Aslı Gül Genç, Busenaz Acartürk, Canan Tanış, Diğdem Talün, Doruk Kobat, Eren Murtezaoğlu, Feyza Taşdelen,İlayda Çelik, Meryem Değirmancı, Muhammed Emin Karabulut, Onur Emir Aktaş, Pakize İrem Böyükbalcı, Senem Açıkgöz, Simge Yavuz, Suna Erkan, Volkan Keskin yer aldı. 7 Temmuz’da Güngören Gösteri Merkezi’nde prömiyerini yapan oyun, 20 Aralık’ta Şişli Sahnesi’nde gösterime sunulacak. Ah Şu Gençler" oyununun biletlerine bubilet ve biletinial sitelerinden ulaşılabiliyor.