Kocaeli’de kuşaklar arası bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar aileleri ile birlikte atletizm pistinde yarıştı. Her aile, birinci olmak için kıyasıya yarışırken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "Elden Ele, Nesilden Nesile" teması kapsamında koşu yarışı etkinliği düzenlendi. Kitap sevgisi kuşaklar arasında aktarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte , çocuklar, aileleri ile yarışa katıldı. Kocaeli Atletizm Sahası’nda düzenlenen 4x100 metre bayrak yarışı düzenlendi. Bayrak değişimi noktalarında her aileden 4 kişi (büyükanne, büyükbaba, anne veya baba, çocuk) mücadele etti. Renkli anlara sahne olan yarışın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, derece elde eden ailelere ödül takdimini gerçekleştirdi. Yarışmada, Tırpan ailesi birinci, Ayıkol ailesi ikinci, Tavlaf ailesi ise üçüncü oldu.

Başkan Büyükakın, kuşaklar arası bağları güçlendirmek parolasıyla düzenlenen yarış sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"Bir yandan kültürle diğer yandan sporla iç içe yaşayan nesil yetiştirilmesi lazım"

Ödül töreni sonrasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kültür ve sanatı birbiriyle buluşturan bir etkinlik. Bir yandan çocuklarımız, diğer yandan gençlerimiz, diğer tarafta anneler, babalar ama belki hepsinden anlamlısı tüm kuşakları bir araya getiren dedeler, büyükanneler hepsinin içinde olduğu etkinlik organize edildi. Anne Şehir programımız kapsamında Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız bunu organize etti. Bütün bu etkinlikler birbiriyle bir arada gerçekleşmesi gereken etkinlikler. Sporun tabana yayılmasıyla, kültürün tabana yayılmasını birbirinden ayırmamak lazım. Hepsi bir arada düşünülmeli. Bir yandan kültürle diğer yandan sporla iç içe yaşayan nesil yetiştirilmesi lazım. Kuşaklar arası buluşmanın da bu vesileyle sağlanmış olması lazım. Tüm kuşaklar etkinliğin içindeler. Spor için bir aradalar. Ama buradan da kitap fuarına geçecekler. Yine nesiller hep birlikte bu etkinliği yapacaklar. İşte biz bu kuşaklar arası bağları kurduğumuzda sporundan kültürüne, sanatına tüm bağlar bir araya geldiğinde o zaman şehrin yaşamı bir medeniyete dönüyor. Şehir o zaman şehir oluyor. Bu etkinlikte bu amaçla hem bir farkındalık etkinliği hem kültürü, sanatı, sporu buluşturan etkinlik. Hem de kuşakları birbiriyle kavuşturan bir etkinlik" diye konuştu.

Dereceye giren ailelerde çok mutlu olduğunu dile getirdi.