Denizli’de 21 ilden 252 sporcunu katıldığı Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Müsabakaları heyecanı tamamlanırken dereceye giren sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman verdi.

3-4 Ağustos tarihlerinde Denizli’de düzenlenen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Müsabakaları tamamlandı. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu organizasyonunda gerçekleşen Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Müsabakalarına 21 ilden 252 sporcu katıldı. Büyükşehir Belediye Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporcular ve takımlara ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur ile federasyon yetkilileri takdim etti.

Kuşak Güreşi’nin Gılgamış’ta bu yana destansı bir gelenek haline gelen spor dallarından biri olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu önemli organizasyonu Denizlili güreş severlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ulusal organizasyonlarla ilimizin kültürel ve doğal güzelliklerine ilginin arttığını, kentin turizmine ve ekonomisine de büyük katkılar sağladığını söyleyen İlman, müsabakalarda dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.