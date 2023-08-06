Bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Kuşadasıspor şampiyonluk parolası ile sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan transferler sonrası 20 Milyon TL harcayan siyah beyazlı ekip, Afyon kampında çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Bu arada Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu, yöneticiler Atilla Yolçi ve Aydın Sağlam’ın da katıldığı imza töreni geçen yıl takıma anasponsor olan özel bir firma bu yıl da yapılan protokol ile anasponsor oldu. Açıklama yapan Başkan Alim Emiroğlu, özel firma temsilcilerine teşekkür ederek ilçedeki çeşitli turizm tesisleri ve ticari kuruluşların da Kuşadasıspor’a destek vermesini istedi.