TFF 3. Lig 3. Grupta yeni sezona başlayacak olan Kuşadasıspor’da teknik direktörlüğe Fatih Çardak getirildi. Başarılı teknik patronun imzası sonrası kentte heyecan başladı.

Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizen fakat sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan Kuşadasıspor, ligi 6’ıncı sırada bitirerek Play-Off oynamaya hak kazanmıştı. Orduspor A.Ş., takımına deplasmanda 3-2 yenilen siyah beyazlılar 2’inci lig umutlarını bir sonraki sezona saklamıştı. Sezona hızlı giriş yapan güvercinler, başarılı teknik patron Fatih Çardak ile anlaştı. 38 yaşındaki genç ve yetenekli teknik patron, rotasını şampiyonluk olarak direkt 2’inci lige çıkmak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon Bergama Belediyespor ve Çankaya FK’yı çalıştıran Çardak, 13 sene profesyonel liglerde yardımcı antrenör olarak çalışmış ve birçok takımda şampiyonluk yaşamıştı. Genç patronun yardımcı antrenörlüğünü ise Mustafa Sevgi yapacak.