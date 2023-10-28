Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig’de mücadele eden Kuşadasıspor, Sivas Dört Eylül Futbol A.Ş. deplasmanda 2-1 galip gelerek 3 puanla döndü.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Kuşadasıspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tek puan kaybını geçtiğimiz hafta Osmaniye FK’ya 3-0 mağlup olarak veren siyah beyazlılar, Sivas deplasmanından 2-1 galip dönerek 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekipte Taha Balcı ve Yavuz Selim Tek’in golü ile 2 gol bulan siyah beyazlılar, dakika 82’de ise Fırat Aras’ın penaltı golüne engel olamadı. Bu sonuçla birlikte Kuşadasıspor, 19 puana ulaştı.

"Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz"

Maç sonu açıklama yapan Teknik Direktör Fatih Çardak, “Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzde ki Sivas Dört Eylül engelini de aştık. Taktik stratejimize bağlı kalan oyuncu grubumu tebrik ederim. Haftaya, Kuşadası’nda oynayacağımız Fatsa Belediye engelini de aşmak için idmanlarımıza başlayacağız” dedi.

Kuşadasıspor Sportif Direktör Ahmet Burak Solakel ise, “Sivas engelini de rahat bir şekilde aşarak 3 puanın sahibi olduk. Oyuncularımızı tebrik ederim. Haftaya Fatsa Belediye engelini de aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.