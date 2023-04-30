TFF 3. Lig 2. Grupta yer alan Kuşadasıspor Kulübü, Iğdır FK’nın kendi sahasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler’i 5-1 yenmesi sonucu, Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantiledi. Kuşadasıspor, kalan 3 maçından mağlup ayrılsa bile 2. Lige çıkmak için Play Off oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grupta yer alan Kuşadasıspor Kulübü, 2. Lige çıkmak için Play-Off’ta mücadele edecek. Iğdır FK, kendi sahasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler’i 5-1 yenmesi sonucu, Kuşadasıspor Kulübü Play-Off oynamayı garantiledi. Başarılı bir sezon geçiren fakat son haftalarda sakatlıklarla mücadele eden Kuşadasıspor, haftalardır puan kaybı yaşamasına rağmen Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantiledi. Siyah beyazlı ekip kalan 3 maçını kaybetse bile 2. Lige çıkmak için mücadele edecek.

Kuşadasıspor taraftarları kentte büyük sevinç yaşarken, Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Alim Emiroğlu, “22 yıllık bir hasreti bitirerek 3. Lige çıktık. İlk sezon Play-Off’u kıl payı kaçırdık. Bu sezon başarılı bir sezon geçiren Kuşadasısporumuz, ikinci lige çıkmak için Play-Off oynamayı garantiledi. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Aynı başarıyı Play Off’larda da göstererek ikinci lige çıkacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Kuşadasıspor Kulübü Sportif Direktörü Ahmet Burak Solakel, "Sezon başından bu yana çok başarılı bir sezon geçirdik. Oyuncularımızı tek tek tebrik ediyorum. Son haftalarda 6 oyuncumuz sakatlık geçirdi. Ciddi puan kaybı yaşamamıza rağmen Play-Off oynamayı garantiledik. Sakatlanan oyuncularımızı Play-Off maçlarına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Oyuncularımızın moralleri çok yüksek ve Play-Off’tan 2. Lige çıkacağız biz inanıyoruz” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’de Kuşadasıspor’u başarısından dolayı tebrik ederek, “Kuşadasıspor Kulübümüz 2. Lige çıkmak için Play-Off oynamayı garantilemiştir. Bizler inanıyoruz ki, başarılı bir sezon geçiren Kuşadasısporumuz, Play-Off’larda da aynı başarıyı elde ederek ikinci lige çıkacaktır” ifadelerini kullandı.