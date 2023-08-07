Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Enver Pekmez, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne Başhekim olarak atandı.

Ege Bölgesinin prestijli hastanelerinden olan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nin Başhekim Yardımcısı Dr. Enver Pekmez, Kuşadası Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atandı. Eski Başhekim Türker Yılmaz ise Aydın Devlet Hastanesi’ne uzman hekim olarak atandığı öğrenildi.

Daha önce çeşitli illerde çalışan Dr. Enver Pekmez, Söke’ye gelmeden önce Van’ın Başkale İlçesinde de başhekim olarak görev yapmıştı. Dr. Pekmez’in atamasının bakanlık tarafından onaylandığı öğrenildi.