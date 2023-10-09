Kuşadası Davutlar Mahallesi’ne son bir yılda gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarıyla 32 bin metrekaresi kilit parke, 27 bin metrekaresi sıcak asfalt olmak üzere toplam 59 bin metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi ekipleri, son olarak 13 bin 300 metrekarelik alanı kapsayan 7 sokakta kilit parke kaplama çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti oluşturmak için durmaksızın çalışan Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi’nde toplam 13 bin 300 metrekare alanı daha yenilemek için kollarını sıvadı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak eskiyen taşların söküm işlemini tamamladığı Kutlu, Küçükyağcı, Muhtar M. Özcan, Bayramoğlu, 6651, Uyar ve Bavik sokaklarda kilit parke kaplama çalışmalarına başladı. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmanın bir sonraki etabında ise ekipler Davutlar Mahallesi’nde yer alan İbrahim Saka ve Kazım Dirik sokaklarda kilit parke kaplama çalışmalarını sürdürecek.