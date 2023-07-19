Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından farklı noktalarda yürütülen yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hava şartlarının yol yapımı için uygun olduğu dönemi en verimli biçimde değerlendirmek için belirlenen program dâhilinde mesai yapan ekipler, Kuşadası’nı sağlıklı bir alt ve üst yapıya kavuşturuyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmalarında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Karaova ve Soğucak Mahalleleri ile eş zamanlı olarak Kadınlar Denizi Mahallesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Karaova Mahallesi’nde bulunan 4538 Sokak ve bağlantı yolunun ardından ekipler, yaklaşık 5 bin metrekarelik 4602 Sokak ve bağlantı yollarında da sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi’nde ise ilk etapta sathi kaplama gerçekleştirecekleri 580 Sokak ve bağlantı yollarında tesviye işlemlerini tamamlayarak PMT malzemesi sermeye başladı. Ekipler yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan yol yapım çalışmasını en kısa süre içerisinde tamamlayacak.

Kadınlar Denizi Mahallesi’nde 28 yıldır ikamet eden 80 yaşındaki Fehmi Kocatürkmen, Kuşadası Belediye Başkanı öncülüğünde kentte gerçekleştirilen çalışmaları takdir ettiğini belirterek “ Ben burada eşim ve çocuklarımla birlikte yaşıyorum. Ekipler uzun zamandır toz toprak içerisinde olan sokaklarımızı yapıyorlar. Çok memnunuz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkanımız Ömer Günel çok çalışkan bir belediye başkanı, kendisini destekliyoruz ve yaptığı işleri çok beğeniyoruz. Kendisini desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.