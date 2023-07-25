Kuşadası’nda 2023 yılında gerekli kriterleri yerine getirerek Mavi Bayrak almaya hak kazanan 24 plaj ve 1 marinada, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkilileri tarafından sezon denetimi yapıldı. Yüzme suyu kalitesi, can güvenliği, çevre eğitimi ve yönetimi gibi alanlarda gerçekleştirilen denetimlerden Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraki olan ARYA A.Ş ve diğer turistik tesislerin işlettiği plajlar ve marina başarıyla geçti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, 2023 yılı Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazanan 24 plaj ve 1 marina işletmesinde sezonun ilk denetimi yapıldı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraki olan Arya A.Ş Turistik Tesisleri’ne ait 7 plaj ile diğer turistik tesislerin işlettiği plaj ve 1 marinanın Mavi bayrak kriterlerini koruyup korumadıklarına bakıldı. Kilometrelerce uzunluktaki plajları ile ulusal ve uluslararası alanda büyük bir üne sahip olan Kuşadası, yılda iki defa yapılan denetimin ilkinden tam not aldı.

“Alnımızın akıyla çıktık’

Kuşadası Belediyesi Arya A.Ş Plajlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Kazancıoğlu, turistik bölgelerde Mavi bayrağın çok önemli bir kriter olduğunu belirterek “Mavi Bayraklı plaj aslında güvenilir bir plaj demek. Sadece plajın temizliği anlamında değil, dışarıdan bakıldığında yerli ve yabancı turistlerin ‘bu plaj güvenli, ben burada yüzebilirim’ diyebilmeleri için gerekli kriterleri içinde barındırması anlamına geliyor. Mavi Bayrak tesliminin ardından yılda iki defa yapılan denetimlerde kriterlerin yerine getirilip getirilmediği yetkililer tarafından kontrol ediliyor. Biz Kuşadası Belediyesi öz iştiraki ARYA A.Ş. olarak Kuşadası’nda 33 bin 283 metrekare plajda temizlik, bakım, onarım ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl 6 olan mavi bayraklı plaj sayımızı Adakum plajını da ekleyerek bu yıl 7’ye çıkardık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuşadası Belediyesi ve ARYA A.Ş plajları Mavi Bayrak denetimlerinden alnının akıyla çıktı” dedi.

‘Gönül rahatlığıyla plajlarımıza gelebilirler’

ARYA A.Ş tarafından işletilen plajlarda görev yapan cankurtaranların şefi Tayfun Çelik ise Mavi Bayrak kriterleri içerisinde güvenliğin en önemli kriterlerden birisi olduğunu söyledi. Plajlarda toplam 14 cankurtaranın bulunduğunu belirten Çelik, “Sezon boyunca misafirlerimizin can güvenliğinden bizler sorumluyuz. Geçtiğimiz yaz sezonunda cankurtaranlarımız 176 kişiyi, bu yıl sezon başından bu yana da 80 kişiyi kurtardı. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla plajlarımıza gelebilirler” diye konuştu.

‘Kuşadası’nı ve plajlarını çok sevdik’

İstanbul’dan Kuşadası’na tatil için gelen Ece Kılavuzoğlu ise, “Kuşadası’nın plajları çok temiz, güvenli ve düzenli. Kuşadası Belediyesi’nin plajlarda gerçekleştirdiği bakım çalışmaları hemen göze çarpıyor. Sahilde görevli cankurtaranlar da bulunuyor. Biz Kuşadası’nı ve plajları çok sevdik” dedi.

Almanya’da yaşayan ve tatil için Kuşadası’nı tercih eden Şenay Tarhan da, Kuşadası’nın plajlarını çok beğendiğini belirterek “25 yıldır yıl da iki kere tatil için Kuşadası’na geliyoruz. Kuşadası harika bir yer. Her yaz Kadınlar Denizi Plajı’na denize girmeye geliyoruz ve cankurtaranlar her zaman burada görev başında oluyorlar. Çocuklar çok rahat denize girip yüzebiliyorlar. Oğlumuzu rahatlıkla getirebiliyoruz” diye konuştu.