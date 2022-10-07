Marl-Kuşadası Kardeş Şehir Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Kuşadası ziyareti devam ediyor. Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Kuşadası Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri yerinde gözlemlemek isteyen heyet kentte Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen müze, galeri, kültür evi, kütüphane ve topluluk merkezlerini ziyaret etti.

Marl-Kuşadası Kardeş Şehir Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Kuşadası ziyareti devam ediyor. Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Kuşadası Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri yerinde gözlemlemek isteyen heyet kentte Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen müze, galeri, kültür evi, kütüphane ve topluluk merkezlerini ziyaret etti.

Marl-Kuşadası Kardeş Şehir Derneği Başkan Vekili Nuri Uzunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Thomas Heitmann ve Aynur Terzi’nin katıldığı gezinin ilk durağı Ada Modern Sanat Galerisi oldu. Heyeti burada KUSAV (Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı) Başkanı Levent Köylü karşıladı. Türk sanatının öncü ressamlarından Prof. Dr. Devrim Erbil’in “Kuşadası’na Sevgilerle” isimli resim sergisini gezen heyet daha sonra KUSAV Başkanı Levent Köylü ile Kuşadası’nda düzenlenen ve düzenlenecek olan kültür ve sanat etkinlikleri hakkında sohbet etti.

“Ortak projeler gerçekleştirmek istiyoruz”

Marl-Kuşadası Kardeş Şehir Derneği Başkan Vekili Nuri Uzunoğlu, Kuşadası’nda gerçekleştirilen kültür-sanat projelerini yakından takip ettiklerini söyleyerek “Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte araya giren pandemi dönemine rağmen çok sayıda proje ortaya koyarak hızlı bir şekilde ilerlediğinizi görmek bizi çok mutlu etti. Hızlı ama doğru bir şekilde ilerleyerek Kuşadası’na yeni bir soluk getirdiniz. Biz de şehrimizde benzer projeler yapmak isteriz, bunun için desteğiniz bizim için çok önemli. Marl şehrinde uygulamak için Kuşadası Belediyesi ve KUSAV ile ortak projeler gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise “Başkanımız Ömer Günel ile pandemi dönemine rağmen diğer şehirler kültür ve sanatla ilgili bütün çalışmalarını durdururken çalışmaya ve üretmeye devam ettik. İsteğimiz uzun dönem içerisinde Kuşadası’nı marka bir kent haline getirmekti. Bu kısa zamanda olabilecek bir şey olmasa da zaman içerisinde kente sanat anlamında birçok yenilik getirdik. Kuşadası’nın en eski kardeş şehri olan Marl şehri ile de her zaman karşılıklı iş birliğine hazırız” dedi.

Kardeş Şehir heyeti, Ada Modern sanat galerisinin ardından Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Mikro Minyatür ve Fosil Müzesi, Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, Doğal Taş ve Mineral Fosil Müzesi, Çalıkuşu Kültür Evi ve Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’ni gezerek gerçekleştirilen etkinlikler ve projeler hakkında bilgi aldı.