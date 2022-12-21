Kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta 59 farklı noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürüttü. Yağışların başlaması ile birlikte mazgal, kanal ve baca temizliğine ağırlık veren ekipler, farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ardından yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalara da anında müdahale etti.

Kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta 59 farklı noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürüttü. Yağışların başlaması ile birlikte mazgal, kanal ve baca temizliğine ağırlık veren ekipler, farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ardından yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalara da anında müdahale etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve gelmesinin ardından kent genelindeki sorunları çözmeye devam ederken Kuşadası Belediyesi ekipleri, modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefi ile kesintisiz çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eski Kuşadası olarak bilinen Hacıfeyzullah, Dağ ve Camiatik mahalleleri ile Cumhuriyet Mahallesi’nde ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını sürdürürken kentin dört bir yanında yağmura karşı önlem almaya da devam ediyor. Bu çerçevede farklı mahallelerde ızgara, kanal ve baca temizliği ve imalatı yapan ekipler, yol tamiratlarına da devam ediyor. Belirlenen programın yanı sıra Güvercin Masa’ya yapılan başvurular doğrultusunda çalışan ekipler geçtiğimiz hafta Acil Müdahale ekipleri ile birlikte 59 noktada çalışma yürüttü. Bu hafta ise ortalama 50 noktada çalışma gerçekleştirilecek.