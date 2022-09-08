Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle kortej düzenlendi. Kısmet Otel kavşağından başlayan ve İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sona eren korteje binlerce kişi katıldı.

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle kortej düzenlendi. Kısmet Otel kavşağından başlayan ve İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sona eren korteje binlerce kişi katıldı.

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah saat 09.45’te Kaymakamlık binasında gerçekleşen temsili kurtuluş töreniyle başladı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam eden kutlamalara Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı. Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel’in Atatürk Büstü’ne çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Sergilenen halk dansları gösterileri ile sona erdi. Törenin ardından Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’ni ve şehit ailelerinin evlerini ziyaret etti.

Kutlamaların akşamki programı ise saat 18.30’da başlayan kortej ile devam etti. Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası’nın Kurtuluşunun 100’üncü Yıldönümü nedeniyle düzenlenen korteje binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak hep bir ağızdan marşlar söyledi. Atatürk Bulvarı üzerinden İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’na yürüyen korteje CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Bülbül, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar, Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ve binlerce Kuşadalı katıldı.

Kortejin ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sahne alan Kent Orkestrası ile izlemeye gelen binlerce kişi doyasıya eğlendi. Ardından sahneye çıkan şarkıcı Bora Duran, Kent Orkestrası eşliğinde söylediği birbirinden hareketli şarkılarla kutlamaları zirveye taşıdı. Şarkıcı Bora Duran, Kuşadası’nın 100’üncü Kurtuluş Yıldönümünde sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirterek Kuşadası Belediyesi’ne ve Kent Orkestrasına teşekkür etti.