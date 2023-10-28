Aydın’ın Kuşadası ilçesinde cumhuriyetin ilanının 100’üncü yıl dönümü kutlamaları Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi çelenk sunma töreni ile başladı. Kutlamalar, 29 Ekim Pazar günü düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kuşadası’nda büyük bir coşkuyla başladı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, ilçede görev yapan idari ve mülki amirler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kaymakam İbrahim Keklik ve Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari’nin Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşuna geçilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Etkinlikler, 29 Ekim Pazar günü sabah saat 09.30’da Kuşadası Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilecek tebrik töreni ile devam edecek. Saat 10.30’da Özer Türk Stadı’nda resmi tören düzenlenecek. Saat 14.00’te Davutlar Mahalle Meydanı, 15.00’te Güzelçamlı Demokrasi Meydanı’nda bando ve folklor gösterileri yapılacak. Saat 19.00’da ise 100. Yıl Korteji’ oluşturulacak. Ayrıca saat 20.00’de Kuşadası Belediyesi hizmet binası önünde Hande Yener’in sahne alacağı bir konser düzenlenecek.