Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun başlaması ile birlikte kentte doluluk oranları artan otel ve pansiyonlara yönelik düzenlediği denetimlerini sıklaştırdı. Kuşadası Belediyesi’nde görevli gıda mühendisleri ve Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda yaz sezonunun başlamasıyla otel ve pansiyonlardaki doluluk oranları yüzde 90’lara kadar çıktı. Kuşadası Belediyesi de kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda konaklama yapabilmesi amacıyla turistik işletmelere yönelik düzenlediği denetimlerine hız verdi. Bu çerçevede Kuşadası Belediyesi’nde görevli gıda mühendisleri ve Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Kullanılan ürünlerin son tüketim tarihlerine de bakılan denetimde işletmelerin ruhsatları ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu da kontrol edildi. Denetimlerin turizm sezonu boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi.