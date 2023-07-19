Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki bir evde çıkan yangına anında müdahale ederek bir facianın önüne geçti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin hızlı müdahalesi sayesinde yangında sadece maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri gelen ihbarı değerlendirerek yangın yerine kısa sürede ulaştı ve yangına müdahale etmeye başladı. İki araçla yapılan müdahaleyle yangın diğer dairelere ve binalara sıçramadan söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangında evi zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.