Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapılan Cafer Kotan Yaşam Parkı’nın içerisinde yer alan Güler-Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde açılan Taziye Evi, yakınlarını kaybeden Kuşadalılara hizmet vermeyi sürdürüyor. Cenaze sahiplerinin baş sağlığı dilemek isteyen konuklarını ağırladığı Taziye Evi’nde acılar paylaştıkça azalıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapılan Cafer Kotan Yaşam Parkı’nın içerisinde yer alan Güler-Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde açılan Taziye Evi, yakınlarını kaybeden Kuşadalılara hizmet vermeyi sürdürüyor. Cenaze sahiplerinin baş sağlığı dilemek isteyen konuklarını ağırladığı Taziye Evi’nde acılar paylaştıkça azalıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in seçim sürecinde İkiçeşmelik Mahallesi sakinlerine verdiği söz üzerine yapımı tamamlanarak kapılarını açan Taziye Evi, kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Özellikle geniş aile yapısı dolayısıyla taziye ziyaretini oturdukları ev veya apartman dairesinde kabul edemeyen Kuşadalıların acılı günlerinde yardımlarına Taziye Evi yetişiyor. Su, çay ve kahve ikramının yapıldığı Taziye Evi’ni, cenaze sahipleri 3 gün boyunca kullanabiliyor. Ayrıca cenaze sahipleri, diledikleri takdirde taziye yemeklerini burada verebiliyor. Çeşitli nedenlerle cenazeye yetişemeyen kişiler de Taziye Evi’nde yakınlarını ziyaret ederek teselli verebiliyor. Hemşehrilerinin doğumundan ölümüne kadar yanında olan Kuşadası Belediyesi’nin Taziye Evi’nde aynı anda 100 kişi misafir edilebiliyor. Taziye Evi’ni kullanmak isteyen Kuşadalıların başvurularını 444 71 14 numaralı telefon üzerinden Güvercin Masaya yapmaları gerekiyor.