Aydın’ın Kuşadası ilçesinde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin daha tutuklanmasının ardından tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin daha tutuklanmasının ardından tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt faaliyetleri çerçevesinde birden fazla kişiyle silahlı yağma, 6136 SKM, iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde suç örgütüne yönelik farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda A.E., H.E., O.E., O.E., C.B., S.S., A.E. ve A.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 110 adet mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 960 Euro ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlarca 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün farklı adreslere operasyon düzenleyen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili V.E. ve S.E.’yi gözaltına aldı. Kuşadası Adliyesi’ne sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.