Kuşadası Belediyesi tarafından alt ve üst yapısı yenilenerek kenti ziyaret etmeye gelen turistler için tekrar cazibe merkezi haline getirilen Grand Bazaar’da, girişe yerleştirilen ahşap totem tahrip edildi. Başkan Ömer Günel, “Kamunun kaynaklarını kullanarak hemşehrilerimiz ve esnafımız için gerçekleştirdiğimiz hizmetlere yönelik yapılan saldırlar açıkça halk düşmanlığıdır” dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından alt ve üst yapısı yenilenerek kenti ziyaret etmeye gelen turistler için tekrar cazibe merkezi haline getirilen Grand Bazaar’da, girişe yerleştirilen ahşap totem tahrip edildi. Başkan Ömer Günel, “Kamunun kaynaklarını kullanarak hemşehrilerimiz ve esnafımız için gerçekleştirdiğimiz hizmetlere yönelik yapılan saldırlar açıkça halk düşmanlığıdır” dedi.

Kuşadası’nda geçtiğimiz ay kentin farklı noktalarında bulunan parklardaki çocuk oyun grupları, banklar, spor aletleriyle kedi ve köpek evlerine zarar verilmesinin ardından bu kez de Grand Bazaar’ın girişine yerleştirilen ahşap totem kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemede ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’ne (ASKİ) ait temiz su vanalarının kapaklarının da çalındığı belirlendi. Yaşanan her iki olaya turistik çarşı esnafı tepki gösterdi.

Kuşadası’nda belediye hizmetlerine yönelik vandalca saldırıların bir süredir planlı olarak devam ettiğini belirten Başkan Ömer Günel, “Grand ve Orient Bazaar’ın alt ve üst yapısını ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kısa sürede yenileyerek kentimize ve esnafımıza yakışır bir görünüme kavuşturduk. Kentimizin en eski turistik çarşılarından biri olan Grand Bazaar şu an Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı turistlere konforlu bir alış veriş imkanı sunuyor. Ancak Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda belediye hizmetlerine yönelik gerçekleştirilen bu türlü saldırıları anlamak mümkün değil. Daha önce de benzer olaylarla karşılaştık ve konunun takipçisi olduk. Kuşadası Belediyesi olarak sorumluların bulunması için gerekli çalışmaları yapacağız. Kamunun kaynaklarını kullanarak hemşehrilerimiz ve esnafımız için gerçekleştirdiğimiz hizmetlere yönelik yapılan bu saldırlar açıkça halk düşmanlığıdır” diye konuştu.