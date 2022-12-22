Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan mıcır ihalesine fesat karıştırmak ve rüşvet iddiasıyla tutuklu yargılanan Kuşadası Belediyesi eski personelleri Murat Arabacı ve Kaan Canıdar’ın tahliye edildiği öğrenildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan mıcır ihalesine fesat karıştırmak ve rüşvet iddiasıyla tutuklu yargılanan Kuşadası Belediyesi eski personelleri Murat Arabacı ve Kaan Canıdar’ın tahliye edildiği öğrenildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen mıcır ihalesi davasında yeni gelişme yaşandı. İhaleye fesat karıştırmak ve rüşvet iddiaları ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme çerçevesinde gözaltına alınan ve Kuşadası Belediyesi personellerinden Murat Arabacı ve Kaan Canıdar 7 Ekim’de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Devam eden yargılama sürecinde Murat Arabacı ve Kaan Canıdar’ın tahliyesiyle dava ile ilgili tutuklu Kuşadası Belediye personeli kalmadığı öğrenildi.