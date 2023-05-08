Kuşadası Belediyesi tarafından, yıl boyunca 2 bine yakın kedi ve köpeğe ev sahipliği yapan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yenileme çalışması başlatıldı. Hayvanlar için daha sağlıklı ve güvenli bir ortam amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, merkezin altyapısı iyileştirilerek çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılacak.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ile köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. Üç veteriner ile 6 veteriner teknikerinin görev yaptığı merkezde, sahipsiz kedi ve köpekler tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturuluyor. Güvenlik kameraları aracılığıyla Kuşadası Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden 7/24 canlı olarak izlenebilen merkezde, hayvan severlerin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi tarafından yaptırılan 110 metrekarelik bir de kedi tedavi ünitesi bulunuyor.

Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanları için daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yenileme çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmasında merkezin ilk önce kanalizasyon altyapısı bütünüyle yenilenecek. Ardından merkezde çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Hayvanların kaldığı padok, merkez binası ve kedi tedavi ünitesinin duvarları ise farklı renklere boyanacak. Son olarak Kuşadalı restoratör ve konservatör Venüs Şahin ile Çağla Cansın Karaman tarafından duvarlara çeşitli hayvan figürleri çizilecek. Böylece Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi çok daha modern bir görünüme kavuşacak.