Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilinçlenme sürecine katkıda bulunmak amacıyla Başkan Ömer Günel tarafından kente kazandırılan ’Anne-Baba-Çocuk Merkezi’nde eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda merkezde son olarak çocuklar için dinozor atölyesi düzenlendi.

Cafer Kotan Yaşam Parkı’ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisinde bulunan Anne-Baba-Çocuk Merkezi’nde okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde 3-6 yaş arası çocuklar için atölye çalışması düzenlendi. Çocukların zihinsel gelişimlerini arttırmayı amaçlayan atölyede, minikler önce kendilerine verilen renkli kağıtları dinozor şeklinde kesmeye çalıştı. Daha sonraysa ‘gidelim dinozorları bulmaya’ isimli şarkı eşliğinde dans etti. Etkinliğin sonundaysa eğitmenler tarafından çocuklara ‘keşfedin dev dinozorları’ isimli çocuk kitabı okundu. Anne-Baba-Çocuk Merkezi hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen ebeveynler Güvercin Masa hattını arayabilecek.