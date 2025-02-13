Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentte düzeni sağlamak ve vatandaşların yaşam alanlarını korumak adına yoğun denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, kent genelinde düzeni sağlamak adına başta yaya yolları ve kaldırımlardaki işgaliyeler olmak üzere birçok alanda denetimlerine devam ediyor. Kamuya ait alanların amacı dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmezken, kural ihlali yapan işletmelere gerekli uyarılar yapılarak yasal çerçevede işlemler uygulanıyor. Denetimler kapsamında vatandaşların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi, trafik akışının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi ve şehir düzeninin korunması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, Kuşadası’nın daha yaşanabilir bir kent olması için denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kent genelinde yapılan düzenlemelerden memnuniyet duyduklarını belirten Kuşadalı esnaflar, Zabıta Müdürlüğü’ne iş birliği ve çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. Esnaflar, kurallar çerçevesinde ticaret yapmanın kent düzeni açısından önemli olduğunu vurgularken, zabıta ekiplerinin hassas ve adil denetimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ise vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye ve kent düzenini sağlamak adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.