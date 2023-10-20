Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hedef dışı av olarak ağlara takılıp telef olduğu düşünülen tırtak türü yunus balığı karaya vurmuş olarak bulundu.

Kuşadası Karaova sahili Düşler Yakası plajına bir yunusun kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgeye Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri geldi. Yapılan incelemede, Yunusun 2.05 metre boyunda Delphinus delphis Tırtak türü olduğu, hedef dışı av olarak ağlara takılarak boğulduğu tahmin ediliyor. Ayrıca kuyruğuna bağlı olan ipten ve deri yüzeyindeki sürtünmeden dolayı oluşan tahribatlardan, yunusun ağlardan çıkarılarak tekneden denize bırakıldığı iddia edildi.