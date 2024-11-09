Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eş zamanlı olarak birçok mahallede eskiyen yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt dökümünün yanı sıra kilit parke taşı döşemesi gerçekleştiriyor. Acil Müdahale Birimi ise vatandaşlardan gelen tamirat taleplerini programına alarak kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuyor.

Kentin alt ve üstyapısını güçlendirmek amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmaları belirlenen program dahilinde 7/24 esasına göre ilerliyor. Her hafta Kuşadası’nın her mahallesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt dökümü ve kilit parke taşı döşeme çalışmasının yanı sıra yağmur suyu hattı ve ızgarası ile kaldırım ve bordür imalatı da gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda hafta boyunca Karaova Mahallesi’nde bulunan Efes 2-3 Evleri ve bağlantı yollarını sıcak asfaltla kaplayan ekipler, Değirmendere Mahallesi Sinerji Sitesi ile Kadınlar Denizi Mahallesi Kayı Sitesi’nin önünde yer alan bölgeye de yağmur suyu hattı döşedi. Değirmendere Mahallesi 3534’üncü Sokak’ta ise kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlanarak kaldırım imalatına başlandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla kurulan Acil Müdahale Birimi ise vatandaşlardan gelen talep üzerine programa alınan bölgelerde asfalt yaması, parke taşı ve kaldırım tamiratı çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda ekipler tarafından son olarak Türkmen, Cumhuriyet ve Camiatik mahalleri ile turistik çarşıda su, elektrik, doğalgaz, internet ve telefon çalışmalarından kaynaklı bozulmalar nedeniyle tamirat yapıldı. Ayrıca oteller bölgesinde bulunan Botanik Park’ın kırılan çitleri ile zemindeki zarar gören taşlar yenilendi.