Kent genelinde yol yapım çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi ekipleri, Türkmen Mahallesi’ndeki çalışmalarının ardından mahalleye 3 bin 750 metrekare yeni yol kazandıracak.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Türkmen Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 3 bin 750 metrekarelik alanda kilit parke taşı döşeme çalışması yürütüyor.

Kentin alt ve üstyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla 7/24 esasına göre mesai yapan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde farklı bölgelerde sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama ve kilit parke taşı döşeme çalışması yürütüyor. Çalışmalarda ekipler tarafından ayrıca yağmur suyu hattı ve ızgarası ile kaldırım ve bordür imalatı da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Türkmen Mahallesi 1016’ncı ve 1029’uncu sokaklara kilit parke taşı döşemek için harekete geçti. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmayla Türkmen Mahallesi yaklaşık 3 bin 750 metrekare daha yeni yol kazanacak.