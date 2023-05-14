Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, kenti afetlere hazırlamak amacıyla çalışmalarını hızlandıran Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Yıkım İşleri Müdürlüğü faaliyete başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mevzuata aykırı ve risk teşkil eden herhangi bir yapılaşmaya izin vermeme konusunda kararlı olduklarını bir kez daha vurgulayarak “Yaşam hakkı kutsaldır ve her şeyden önce gelir. İnsan yaşamını ve can güvenliğini tehlikeye sokacak hiçbir yapılaşmaya izin vermeyecegiz" dedi.

30 Ekim 2021’de Ege Denizi’nde meydana gelen ve Kuşadası’nda şiddetli bir biçimde hissedilen 6.9’luk depremin ardından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü kuran Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gerçekleşen ilk meclis toplantısında Yıkım İşleri Müdürlüğü kurma kararı almıştı. Riskli ve imara aykırı olan binaların yıkım işlemlerinin sistematik ve organize bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyet yürütecek olan Yıkım İşleri Müdürlüğü, çalışma usul ve esaslarının belirlenerek kadrosunun oluşturulmasının ardından çalışmalarına başladı.

Yıkım İşleri Müdürlüğü çalışmalarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl turistik bölgelerde 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasakları nedeniyle yaz dönemi boyunca Kuşadası’nın kırsal mahallelerinde riskli ve imara aykırı olduğu tespit edilen yapı ve bölümlerin yıkım işlemleri ile sürdürecek. İnşaat yasaklarının sona ermesinin ardından ise kent genelinde tespit edilen kaçak ve imara aykırı yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirecek.

Göreve geldiği günden bu yana kaçak ve imara aykırı yapılaşma konusundaki kararlılığını sık sık dile getiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, depremin Kuşadası’nın bir gerçeği olduğunu belirterek depreme hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Mal ve kâr hırsı ile mevzuata aykırı kaçak ve yasadışı yapılaşma faaliyetinde bulunan hiç kimseye en ufak bir ayrıcalık tanınmayacağının altını çizen Başkan Ömer Günel, "6 Şubat’ta yaşanan depremler binlerce canımızı yaşamdan kopardı. Ülke olarak bu işin şakası olmadığını çok acı bir biçimde bir kez daha gördük. Kuşadası Belediyesi olarak, tüm plan, proje ve çalışmalarımızı kentimizin deprem kuşağı üzerinde yer aldığı gerçeğini her zaman göz önünde bulundurarak yaşama geçiriyoruz. Yıkım İşleri Müdürlüğünü kurarak kaçak ve imara aykırı yapılaşma ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Yaşam hakkı kutsaldır ve kâr hırsına kurban edilemez. Hemşehrilerimin yaşamını tehlikeye sokacak hiçbir adıma izin vermeyeceğim. İnşaat faaliyetinde bulunan herkesin bu gerçeğe uygun hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.