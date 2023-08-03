Kuşadası’nda yaz etkinliklerinin vazgeçilmez adresi olan Balıkçılar Meydanı, solistler Cem Tosun ve Eda Narlıoğlu’nun sahne aldığı muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Yeşilçam şarkılarının seslendirildiği geceye Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda, kültür ve sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Kuşadası Belediyesi tarafından kentin yeni cazibe merkezi haline getirilen Balıkçılar Meydanı, ses sanatçısı Mehtap Meral’den sonra bu kez solistler Cem Tosun ve Eda Narlıoğlu’nu ağırladı. İzleyicileri geçmişte yolculuğa çıkaran konserde iki solist, Yeşilçam şarkılarından derlenen seçkin bir repertuarı seslendirdi. Konserden önce sahne alan Kuşadası Kent Orkestrası ise çaldığı hareketli parçalarla Kuşadalılara büyük bir coşku yaşattı. Solistlerin canlı performansı, gecenin sonunda Balıkçılar Meydanı’nı dolduran müzik severler tarafından ayakta alkışlandı.