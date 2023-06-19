Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına ağırlık verdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen bakım, onarım ve temizlik çalışmaları turizm sezonunun başlamasıyla birlikte hız kazandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan kente yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da düzenli olarak mevcut alanların bakımını yapıyor. Çalışmalar çerçevesinde kentin farklı noktalarında bulunan refüjler ile park ve yeşil alanlarda rutin ot biçme, ağaç budama ve temizlik çalışması yürütülüyor.