Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ kapsamında Kuşadası İlkokulu’nda düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Velilerin de katıldığı kutlama programında, yöresel kıyafetler giyen çocuklar, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerine ait kültürel zenginlikleri ve lezzetleri eğlenceli bir şekilde tanıdı.

Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Kuşadası İlkokulu’nda, Yerli Malı Haftası dolayısıyla ‘7 Coğrafi Bölge, 7 Tema’ isimli bir etkinlik düzenlendi. Yerli üretime ve yerli tüketime dikkat çekilen etkinlikte çocuklar, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinin kültürel zenginliklerini tanıdı. Yöresel kıyafetler, lezzetler ve yerli üretimin önemi miniklere eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Velilerin de katıldığı programda minikler, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine ait yöresel kıyafetleri giydi. Her bölgenin meyve, sebze ve yöresel yemeklerinin sergilendiği stantlar kuruldu. Ayrıca, sınıflarda çocukların katıldığı çeşitli oyunlar da oynandı. Bu sayede minikler, hem farklı kültürleri tanıdı hem de yerli üretimin kıymetini öğrendi. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ve öğretmenler de etkinliğin açılış kurdelesini kestikten sonra stantları dolaşarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Renkli ve eğlenceli anların yaşandığı etkinlik, öğrencilere öğretici bir deneyim sundu.