Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan hizmet ve yatırım seferberliği hız kesmeden sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eski Kuşadası olarak adlandırılan Hacıfeyzullah, Dağ ve Camiatik Mahallelerinin yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi’ndeki alt ve üst yapıyı yenileme ve Tütüncüler Kavşağı’ndaki yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan hizmet ve yatırım seferberliği hız kesmeden sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eski Kuşadası olarak adlandırılan Hacıfeyzullah, Dağ ve Camiatik Mahallelerinin yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi’ndeki alt ve üst yapıyı yenileme ve Tütüncüler Kavşağı’ndaki yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 7/24 esasına göre çalışarak yol yapım, bakım ve onarım işlerini kısa süre içerisinde tamamlıyor. Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından yapılan uzun vadeli planlamalar ile kentin sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla yaşama geçirilen çalışmalar Kuşadalılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Türkmen, Davutlar ve İkiçeşmelik Mahallelerinden sonra yenileme çalışmalarının son adresi olan Cumhuriyet Mahallesi’nde toplam 50 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla bölgenin içme suyu ve yağmur suyu hatları ile elektrik, internet ve telefon altyapıları ilgili kurumlarca iyileştirildi. Doğalgaz dağıtım firması tarafından da bölgeye doğal gaz hattı döşendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına başladı. Eskiyen kilit parke taşlarının söküm işlemi tamamlandı. Zemin iyileştirme çalışması da yapılan sokakta bordür imalatına başlandı. Kaldırımların da yenilenmesinin ardından sıcak asfalt dökülecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından trafik yoğunluğunu azaltmak ve kent sakinlerine daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Tütüncüler Kavşağı’nda başlatılan yol genişletme çalışmalarındaysa sona yaklaşıldı. Yolun genişliğini 7 metreden 10,5 metreye çıkarmak için gerçekleştirilen çalışmada, alana 90 metre uzunluğunda istinat duvarı örüldü. İlgili kurumlarca altyapısı da yenilenecek olan Tütüncüler Kavşağı’na 300 metrekare kaldırım yapılacak. Aydınlatma sistemi de değişecek olan bağlantı yolunda bölge sakinlerinin karşıdan karşıya güvenli geçişini sağlamak amacıyla yaya kaldırımı olacak. Genişletme çalışmaları tamamlandığında 2 iniş ve 1 çıkıştan oluşacak olan Tütüncüler Kavşağı’nın içerisinde bulunduğu 424’üncü sokağa 2 bin 600 metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.