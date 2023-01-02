Kuşadası Belediyesi, yeni yıl kutlamaları için kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ardında bıraktığı çöpleri temizlemek amacıyla detaylı bir temizlik çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi, yeni yıl kutlamaları için kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ardında bıraktığı çöpleri temizlemek amacıyla detaylı bir temizlik çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, aralıksız sürdürdüğü hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarında yeni yıl kutlamalarının düzenlendiği merkezi noktalarda ve sahil bandında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yeni yıla girmek için Kuşadası’nı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin eğlencenin ardından geride bıraktığı çöpleri titizlikle toplayan ekipler İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kadar olan alanı pırıl pırıl yaptı. Çevre dostu dezenfektan içeren tazyikli su ile yolları ve meydan yıkayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahil bandında kayaların arasına atılmış çöpleri de topladı.