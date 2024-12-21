Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kenti rengarenk ışıklar ve süslerle donatırken, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda da çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlediği yılbaşı eğlencelerine başladı.

Kuşadası Belediyesi yeni yıl için tüm hazırlıklarını tamamladı. Türk turizminin başkenti olan kentte bu kapsamda bulvar, cadde, sokak ve meydanlar ile turistik noktalar ışıklarla donatılarak süslendi. Kuşadalılar ile yeni yılı kentte karşılamaya hazırlanan yerli ve yabancı turistlerin coşkusuna ortak olmak amacıyla yapılan süslemelerde, İnönü ve Atatürk bulvarlarına saçaklı ışıklar asıldı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na ise ışıklı yılbaşı ağacı figürü ve farklı dekoratif süslemeler yerleştirildi. Meydanda ayrıca hediyelik eşyalar ve yılbaşı sofralarına eşlik edecek tatların satıldığı ‘Yılbaşı Pazarı’ kuruldu.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda yılbaşı kutlamaları kapsamında, ilk etkinlik de yapıldı. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, meydana kurulan sahnede canlı müzik performansı sergilendi. Etkinliğe ebeveynleriyle katılan çocuklar da yapay kar yağışı, sihirbaz ve sirk gösterisiyle doyasıya eğlendi. Ücretsiz olan etkinlikler 30 Aralık’a kadar 15.30-19.00 saatleri arasında devam edecek.