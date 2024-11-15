Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yaz sezonu boyunca 129 plaj denetimi yapıldı, 210 cankurtaran bilgilendirildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Aydın’ın Kuşadası ilçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin rotasına girerken, yaz sezonu boyunca Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapmaları için çalışmalar sürdürüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında sahaya inen jandarma ekipleri, yaz sezonu boyunca plajlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu çerçevede denetimlerde 129 plaj kontrol edilirken, 210 cankurtaran ve 12 bin 577 vatandaş da bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan paylaşımda ise “Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından 2024 yılı yaz sezonu boyunca plajlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler icra edilmiştir. Denetimlerde 129 plaj denetlenmiş, 210 cankurtaran ve 12 bin 577 vatandaşımız bilgilendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.