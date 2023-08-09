Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı bölgelerinde düzenlenen ücretsiz halk konserleri devam ediyor. Bu çerçevede ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan, Soğucak Mahallesi’nde verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası’nı kültür ve sanat faaliyetlerinin başkenti haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi’nin yaz boyunca düzenlediği ücretsiz halk konserleri yoğun ilgi görüyor. Güvercinada, Tarihi Kervansaray, Balıkçılar Meydanı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerde birbirinden değerli sanatçılar sahne alıyor. Bu çerçevede son olarak Türk Halk Müziği’nin önemli seslerinden Hüseyin Turan, Soğucak Mahallesi’nde konser verdi. Yoğun ilgi gören konserde Hüseyin Turan’ın seslendirdiği hareketli türkülere izleyiciler de dans ederek eşlik etti.

Konserde konuşan sevilen sanatçı Hüseyin Turan, Kuşadası’nda tekrar sahne almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Beni sizlerle bu muhteşem atmosferde buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim” dedi.

Değerli sanatçıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına teşekkür plaketi takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “Kentimizde sizi yeniden ağırlıyor olmak bizi de çok mutlu etti. Halk konserlerimiz sezon boyunca farklı mahallelerimizde sürecek” diye konuştu.