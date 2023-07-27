Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 35 vatandaşa trafik eğitimi verilirken, yaya önceliği konusuna dikkat çekildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik bilincinin artırılmasına yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, “Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Trafik Güvenliği Stratejisi” faaliyeti gerçekleştirdi. Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayının” projesi anlatılarak, 35 vatandaşa da eğitim verildi. Yaya önceliğine dikkat çekilen eğitimlerin sonunda broşür dağıtıldı.