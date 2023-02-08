Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir firmada çalışan 2 tur rehberi, gezi için gittikleri Adıyaman’da kaldıkları otelde göçük altında kaldı. Yaklaşık 36 saat sonra 2 rehberin cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir firmada çalışan 2 tur rehberi, gezi için gittikleri Adıyaman’da kaldıkları otelde göçük altında kaldı. Yaklaşık 36 saat sonra 2 rehberin cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremin bilançosu günden güne artıyor. Binlerce insan enkaz altında can verirken arama ve kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. Kuşadası’nda yaşayan 26 yaşındaki tur rehberi öğrencisi Müzeyyen Gökçen ve tur rehberi 23 yaşındaki Ozan Koç, geçtiğimiz günlerde tur için gittikleri Adıyaman’da depreme yakalandı. Kaldıkları otel tamamen yerle bir olurken arama ve kurtarma çalışmalarının 36’ıncı saatinde iki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber Kuşadası’nda ki ailelere verilirken, Gökçen ve Koç’un yakınları cenaze işlemleri için Adıyaman’a yola çıktığı öğrenildi. Gençlerin ani ölümü yakınlarını ve tüm Kuşadası’nı yasa boğdu.