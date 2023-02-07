Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan iki ayrı depremden sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasına Kuşadası’nda yaşayan Kuveytliler’den de destek geldi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan iki ayrı depremden sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasına Kuşadası’nda yaşayan Kuveytliler’den de destek geldi.

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı. Başkan Ömer Günel’in çağrısı üzerine desteklerin çığ gibi büyüdüğü kampanyaya kentte yaşayan Kuveytliler de yardımda bulundu. Kuveytliler, satın aldıkları çeşitli malzemeleri Kuşadası Belediyesi’nin Yeni Hizmet Binası’nda bulunan yardım toplama çadırına getirip, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a teslim etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Kuveytli dostlarımız olarak ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda her daim yanımızda oluyorsunuz. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadalılar olarak el birliği ile ülkemizde yaşanan felaketten etkilenen vatandaşlarımıza yardım götürmeye devam edeceğiz. Siz değerli dostlarımıza bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.