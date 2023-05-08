Kuşadası Konya Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ’Geleneksel 18’inci Etli Pilav Şenliği’ yoğun ilgi gördü. Kuşadası Kent Orkestrası’nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla renklenen şenlikte, vatandaşlara ikram edilen 15 kazan pilav dakikalar içerisinde bitti.

Konya’nın Hadim ilçesinden Kuşadası’na göç eden vatandaşlar tarafından kurulan Kuşadası Konya Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği Geleneksel 18’inci Etli Pilav Şenliği, Kuştur mevkinde bulunan kamp alanında gerçekleştirildi. Şenliğe, Kuşadası’nın yanı sıra Söke ve çevre ilçelerde yaşayan Hadimliler de yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek de katıldı.

Kuşadası Konya Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil İbrahim Dumlu yaptığı konuşmada, "Kuşadası’nda doğmuş yeni nesil gençlerimizin kültürümüzden ve geleneklerimizden uzaklaşmasını istemiyoruz. Pilav gününde tüm hemşehrilerimizle bir araya gelip, tanışma ve dayanışmamıza güç katmayı istedik.Bugünün gerçekleşmesinde bize destek olan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan ise, "Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel’in sevgi ve selamlarını getirdim. Konya’nın Hadim ve diğer ilçelerinden Kuşadası’na gelerek yaşamlarını sürdüren hemşehrilerimizin etkinliğinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Kültürünüzün bir parçası olan bu etkinliği dayanışma içerisinde sürdürmeniz bizleri çok sevindiriyor" diye konuştu.

Kuşadası Kent Orkestrası’’nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla renklenen Geleneksel 18’inci Etli Pilav Şenliği’nde, Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından Konya yöresine ait halk oyunları sergilendi. Çocuklar için yüz boyama etkinlikleri yapıldı. Daha sonraysa Kuşadasında yaşayan Hadimlili ev hanımlarının etkinlik için 1 hafta boyunca açtıkları yufka ekmekleri ve özel ustalar tarafından 15 kazanda pişirilen etli bulgur pilavı konuklara dağıtıldı.

Etkinliğin sonunda Kuşadası Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil İbrahim Dumlu tarafından Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan’a teşekkür plaketi verildi.