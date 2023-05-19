Aydın’ın Kuşadası ilçesi 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde renkli bir korteje ev sahipliği yaparken, binlerce vatandaş ellerine aldıkları Türk bayrağı ile coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Aydın genelinde olduğu gibi Kuşadası ilçesinde de 19 Mayıs kutlamaları tüm gün devam etti. Kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen kortejde binlerce kişi, ellerinde bayraklarla bir araya gelerek coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kuşadası’nın farklı okullarından gelen öğrenciler, kortej boyunca flama açarak renkli bir atmosfer oluşturdular. Ayrıca, Şehit Kaya Aldoğan Lisesi Veteran Bando Takımı da yürüyüşe eşlik etti, marşlarını çalarak coşkuyu artırdı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kortejin ardından yaptığı açıklamada, halkın büyük bir birlik ve beraberlik içinde 19 Mayıs’ı kutladığını belirterek, gençlere ve vatanseverlere teşekkür etti. Günel, bu tür etkinliklerin Kuşadası’nın sosyal hayatına renk kattığını ve halkın birlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

Kuşadası’nın tarihi ve kültürel zenginliklerine bir yenisini ekleyen renkli kortej yürüyüşü ve 19 Mayıs kutlamaları, vatandaşlarda büyük bir gurur ve mutluluk oluşturdu. Anlamlı etkinliklerle, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs’ın anlamı bir kez daha vurgulandı.

Kortej yürüyüşünün ardından ise İsmail Cem Meydanı’nda ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne alacak. Birbirinden güzel şarkılarını Kuşadalılar için seslendirecek olan Uluğ, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Konser, 19 Mayıs ruhunu hissettirerek kutlamaların coşkusunu taçlandıracak.

Korteje, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz ve birçok vatandaş katıldı.