Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda G.K., Ş.E., K.Ö. ve B.E. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada 503,04 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 31 bin 550 TL, bin 350 Euro ve 347 ABD Doları ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan G.K., Ş.E., K.Ö. ve B.E. isimli 4 şüpheli hakkında Uyuşturtucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden Ş.E., K.Ö. ve B.E. isimli 3 şüpheli tutuklanırken, G.K. isimli şahıs ise serbest bırakıldı.